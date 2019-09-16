Взрыв произошел около границы Сирии и Турции, 12 человек погибли

Дамаск, 16 сентября. Агентство Anadolu сообщило, что взрыв прогремел в районе сирийского населенного пункта Эр-Раи в провинции Алеппо.

Около местной больницы взорвался автомобиль. 12 человек погибли, 25 — пострадали. На месте происшествия работают спасатели. Отмечается, что количество жертв может возрасти. В настоящий момент ни одна из действующих группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее в Африне взорвался заминированный автомобиль. По предварительной информации, к взрыву причастны курдские радикалы.