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Взрыв произошел около границы Сирии и Турции, 12 человек погибли

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Взрыв произошел около границы Сирии и Турции, 12 человек погибли

Дамаск, 16 сентября. Агентство Anadolu сообщило, что взрыв прогремел в районе сирийского населенного пункта Эр-Раи в провинции Алеппо.

Около местной больницы взорвался автомобиль. 12 человек погибли, 25 — пострадали. На месте происшествия работают спасатели. Отмечается, что количество жертв может возрасти. В настоящий момент ни одна из действующих группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее в Африне взорвался заминированный автомобиль. По предварительной информации, к взрыву причастны курдские радикалы.

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Источник: Anadolu
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