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Клинцевич назвал «цинизмом и кощунством» заявление посла США о бомбардировках Югославии

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Клинцевич назвал «цинизмом и кощунством» заявление посла США о бомбардировках Югославии

Москва, 16 сентября. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подверг критике заявление посла США в Белграде Кайла Скотта о бомбардировках Югославии силами НАТО в 1999 году.

По мнению сенатора, американский дипломат продемонстрировал цинизм и кощунство. Клинцевич напомнил, что в результате бомбардировок Североатлантического альянса погибли более двух тысяч человек.

«Цинизм, и кощунство» — это, пожалуй, самые безобидные слова, которые заслужил уходящий американский посол, сделав такое заявление», — полагает Клинцевич.

Сенатор также выразил убеждение, что Скотт выразил официальную позицию Вашингтона, а не свое собственное мнение.

«Вполне вероятно, что завтра кто-то из американских чиновников или дипломатов заявит, что, например, и бомбардировку Ирака, и блокаду Кубы, которая продолжается вот уже почти 60 лет, тоже следует рассматривать «в более широкой перспективе», — отметил российский сенатор.

Клинцевич подчеркнул, что страдания других народов не берутся в расчет Соединенными Штатами при формировании политики.

Ранее посол США в Сербии Кайл Скотт призвал рассматривать бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году в «более широкой перспективе». Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, как можно изменить к лучшему отношение сербов к американцам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала эти слова.

«А на самом деле Штатам надо сначала извиниться перед теми, кого бомбили, выплатить компенсацию за убитых, а также раненым и потерявшим здоровье из-за снарядов с обедненным ураном», — цитирует российского дипломата Газета.ru.

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