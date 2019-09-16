Бывший президент Польши посоветовал Зеленскому не преследовать Порошенко

Варшава, 16 сентября. Бывший президент Польши Александр Квасьневский считает, что имидж Украины пострадает, если президент страны Владимир Зеленский будет преследовать экс-главу Украины Петра Порошенко.

«Если Порошенко что-то сделал некорректное, суды этим вопросом должны заниматься — они, без президента, без политического фактора», — заявил Квасьневский в эфире телеканала «Би-би-си Украина».

По его словам, в этом вопросе не может быть политических решений. Квасьневский подчеркнул, что если Зеленский «будет делать, что хочет, потому что это реванш», это отрицательно скажется на его имидже.

Напомним, против пятого президента Украины возбуждено 11 уголовных дел. Его подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег, давлении на судебную власть, а также в государственной измене из-за приказа направить в Керченский пролив три корабля украинских ВМС. Они были задержаны за нарушение госграницы России.

13 сентября стало известно, что в отношении Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина было возбуждено очередное уголовное дело. Пятый президент назвал это «вершиной неприемлемости».

«Вчера была вершина неприемлемости, когда Соломенский районный суд обязал НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) зарегистрировать уголовное дело против меня и министра иностранных дел Климкина из-за подписания и имплементации минских соглашений — базового документа, который вошел в решение Совета безопасности ООН»— заявил Порошенко.

Отметим, что пятый президент Украины в пятницу был допрошен в Государственном бюро расследований Украины. Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова не уточнила, в рамках какого конкретно уголовного дела допрашивали Порошенко.