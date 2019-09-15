Синоптики предупредили жителей Москвы и Петербурга о «барической пиле»

Москва, 15 сентября. Жители Москвы и Санкт-Петербурга столкнутся с заморозками и резкими колебаниями атмосферного давления на следующей неделе. Об этом сообщается на портале «Метеовести».

Синоптики предупредили, что «барическая пила» способна доставить неприятности метеозависимым людям. Ожидается, что уже в понедельник давление упадет до 733 миллиметров ртутного столба. Обычные значения вернутся лишь к следующим выходным.

Кроме того, приход арктического воздуха приведет к существенному снижению температуры воздуха. К пятнице столбики термометров приблизятся к нулевой отметке. Ранее стало известно, что уже на следующей неделе в Москве пройдут холодные дожди и выпадет мокрый снег.