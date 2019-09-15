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Власти Саудовской Аравии намерены на треть восстановить добычу нефти к 16 сентября

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Власти Саудовской Аравии намерены на треть восстановить добычу нефти к 16 сентября

Эр-Рияд, 15 сентября. Власти Саудовской Аравии намерены на треть восстановить добычу нефти к вечеру 16 сентября. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник в Эр-Рияде.

Накануне объекты нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотного летательного аппарата. Добыча нефти в Саудовской Аравии упала почти вдвое. В Эр-Рияде пообещали в кратчайшие сроки вернуться к обычным показателям добычи, с тем чтобы рынок нефти не испытал дефицита.

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео обвинил в атаке Иран.

«Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии», — цитирует Газета.ru.

Американский дипломат также пообещал привлечь Тегеран к ответственности за «агрессию». Каких-либо доказательств причастности Ирана к этому инциденту Помпео не привел.

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