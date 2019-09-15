Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Москва, 15 сентября. Минтруд назвал самую высокооплачиваемую должность в России, ей стала вакансия механика по ремонту оборудованию в рыбодобывающей промышленности, сообщают «Известия».

Соискателю на эту должность предложена зарплата в 430 тыс. рублей. В среднем механики на рыбодобывающих судах получают около 200 тыс. рублей. Директор Рыбного союза Сергей Гудков считает, что такая зарплата связана с необходимостью срочно найти работника.

На втором месте в списке высокооплачиваемых вакансий — пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности. Предлагаемая зарплата на этих должностях — 330 тысяч рублей.

Ранее эксперты назвали вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей. По состоянию на апрель 2019 года на такую зарплату мог рассчитывать соискатель на должность «операционный директор/генеральный директор» с опытом работы не менее шести лет. Вакансия была доступна в Москве. Также работодатель был готов платить до 600 тысяч рублей директору по информационным технологиям, вакансия была открыта в Москве.

Отметим, что в 2018 году самыми высокооплачиваемыми должностями в России были названы: коммерческий директор на предприятии, которое занимается производством лекарств — 420 тыс. рублей и механик в отрасли рыбодобывающей промышленности — тогда его зарплату оценили в 400 тыс. рублей.