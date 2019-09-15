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Боевики в Сирии заблокировали гумкоридор для выхода из Идлибской зоны деэскалации

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Боевики в Сирии заблокировали гумкоридор для выхода из Идлибской зоны деэскалации

Дамаск, 15 сентября. Боевики заблокировали гуманитарный коридор для выхода из Идлибской зоны деэскалации в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Он уточнил, что речь идет о гуманитарном коридоре «Абу-Эд-Духур». Участники незаконных вооруженных формирований угрожают мирным жителям оружием.

«Незаконные вооруженные формирования в идлибской зоне деэскалации блокировали работу гуманитарного коридора «Абу-Эд-Духур», препятствуя выходу беженцев через открытый сирийским правительством пункт пропуска под угрозой применения оружия», — заключил глава ЦПВС РФ.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие ЦПВС РФ доставили более трех тонн продовольствия и одежды в село Маарет-умм-Хауш провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики. Об этом писала RT.

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