Вандалы на Украине осквернили памятник евреям и оставили записку с угрозой Зеленскому

Николаев, 15 сентября. Вандалы осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Инцидент произошел в селе Богдановка Николаевской области.

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский отметил, что оскверненный памятник установлен на месте убийства 54 тысяч человек.

«В Богдановке (Николаевская область) на месте массового убийства 54 тысяч евреев осквернили памятник. На месте преступления оставили записку в которой упомянули Зеленского, Червоненко и меня. «Опомнитесь, остановитесь, ибо продажа украинской земли быстро приведет вас к Холокосту», — цитирует послание Долинский.

Дискуссия вокруг моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения оживилась после успеха партии «Слуга народа» на парламентских выборах. Команда президента Украины считает необходимым открыть рынок земли. Отмену моратория поддерживает и Международный валютный фонд. В Блоке Петра Порошенко назвали давление МВФ унизительным, но сочли за лучшее смириться с таким положением вещей.

«Сейчас мы в таком положении, что даже $1 млрд кредита от МВФ заставляет суетиться Верховную раду, президента, кабинет министров. Это, конечно, унизительно. Но должны воспринять эту реальность и превратить проблему в возможность», — цитирует Газета.ru депутата БПП Алексея Мушака.

Следует отметить, что в России открытый рынок земли функционирует на протяжении десяти лет. Эксперты сходятся во мнении, что негативных последствий открытия рынка не зафиксировано.