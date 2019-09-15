Банкир Авен рассказал о встречах с Путиным

Москва, 15 сентября. Глава совета директоров и совладелец «Альфа-банка» Петр Авен рассказал о своих встречах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

По словам банкира, беседы с главой государства проходят несколько раз в год. Авен уточнил, что на таких встречах обсуждаются вопросы макроэкономики.

«В общем, мы за нее не выходим. Ну, это бывает, раньше было больше, сейчас это бывает там, пару, 2–3 раза в год», — цитирует «Интерфакс».

Ранее сообщалось о проблемах в работе некоторых онлайн-сервисов «Альфа-банка». Многие пользователи не могли войти в приложение, а также произвести оплату. В финансовом учреждении объяснили, что имел место технический сбой. Неполадки вскоре были устранены.

Газета.ru сообщала, что Авен может приобрести московский футбольный клуб «Спартак».