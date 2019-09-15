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Появилось видео спасения тонущей в пруду семьи в Самаре

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Появилось видео спасения тонущей в пруду семьи в Самаре

Самара, 15 сентября. Житель Самары спас упавшую в пруд семью с ребенком во время прогулки по парку Гагарина. Момент спасения попал на видео.

Инцидент произошел в пятницу, 13 сентября. Бабушка, мама и ребенок гуляли по парку. В какой-то момент ребенок, играя у пруда, упал в воду. Бабушка и мама бросились спасать ребенка, однако из-за илистого берега выбраться из пруда они не смогли.

На помощь поспешил местный житель. Самарец бросился в воду, подплыл к тонущим. С берега на помощь подоспел еще один спаситель. Мужчины вдвоем помогли семье выбраться из засады.

Ранее в Челябинской области мужчина спас детей от укуса гадюки. Дети тыкали змею палкой и дразнили. Мужчина успел поймать гадюку в момент нападения и отбросил в кусты.

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