Появилось видео спасения тонущей в пруду семьи в Самаре

Самара, 15 сентября. Житель Самары спас упавшую в пруд семью с ребенком во время прогулки по парку Гагарина. Момент спасения попал на видео.

Инцидент произошел в пятницу, 13 сентября. Бабушка, мама и ребенок гуляли по парку. В какой-то момент ребенок, играя у пруда, упал в воду. Бабушка и мама бросились спасать ребенка, однако из-за илистого берега выбраться из пруда они не смогли.

На помощь поспешил местный житель. Самарец бросился в воду, подплыл к тонущим. С берега на помощь подоспел еще один спаситель. Мужчины вдвоем помогли семье выбраться из засады.

Ранее в Челябинской области мужчина спас детей от укуса гадюки. Дети тыкали змею палкой и дразнили. Мужчина успел поймать гадюку в момент нападения и отбросил в кусты.