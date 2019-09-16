Сирия, 16 сентября. В Идлибе боевики напали на блокпост САА. ИГ1* устроило засаду для армии в Дейр-эз-Зоре. В освобожденный от боевиков Мурек возвращаются жители после шестилетнего отсутствия. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли по укрытиям джихадистов ответный удар в районе поселка на юге Идлиба и севере Хамы, в Даръа зачистили тайник с оружием террористов.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли ракетными снарядами блокпост правительственных сил на юге Идлиба, обменялись ударами с сирийской армией в районе долины Аль-Габ в Хаме.

Курды: установили в Хасаке на блокпостах камеры видеонаблюдения, в Ракке намерены снести здание городской детской больницы для дальнейшей продажи железа, сбили насмерть ребенка в Дейр-эз-Зоре. ВС Турции: обезвредили четыре взрывных устройства, установленных боевиками «Рабочей партии Курдистана» на севере Ирака.

«Исламское государство1»: оставило в Дейр-эз-Зоре мину, на которой подорвалось два ребенка и подозревается в организации нападения на конвой SDF.

Курды: провели в Дейр-эз-Зоре рейд и случайно сбили насмерть ребенка, в Ракке намерены снести задние детской больницы.

Провинция Алеппо

Сотрудники Российского центра примирения доставили провели гуманитарную акцию поселке Маарет Ум-Хауш, о чем сообщает новостной портал Al Masdar. Жители получили 500 индивидуальных пакетов общим весом около 3 тонн. Нуждающимся раздали муку, рис, сахар, чай, сгущенное молоко, одежду и медикаменты. Российский центр примирения продолжает выполнять свою работу после завершения военной кампании в Сирии. Сотрудники регулярно посещают освобожденные от боевиков населенные пункты, чтобы оценить гуманитарную обстановку.

На юге провинции мирных житель подорвался на минометном снаряде, оставшемся после боестолкновения. Взрыв прогремел в окрестностях поселка Баныс на юге провинции, как сообщает новостной Twitter-канал Jisr TV

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства»1 напали на позиции САА у города Аш-Шула, сообщает новостной портал Deir Ezzor 24. Нападение было отражено без потерь, однако стоит отметить, что боевики совершили вылазку в зоне, граничащей с территориями, оккупированным боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF). Именно оттуда ушедшие в подполье террористы ИГИЛ1 совершают нападения, несмотря на регулярные рейды курдских отрядов и их союзников из международной коалиции. Ночью на конвой SDF также совершили нападение неизвестные. Автоколонна наехала на самодельную бомбу, как передает новостное агентство Euphrates Post.

В районе Аль-Фарадж города Ат-Таяна в ходе рейда «Демократических сил Сирии» (SDF) курды задержали мужчину по имени Музахим Мухамед Авад Аль-Хамад, сообщает новостное агентство Euphrates Post. Причины задержания не сообщаются.

В деревне Марат были ранены двое детей, один из которых получил серьезную травму. Два мальчика 12 и 13 лет нашли мину во время игры в сельскохозяйственных угодьях. Предположительно снаряд остался в поле еще с периода оккупации провинции ИГ. Боевики намерено устанавливали мины в деревнях, городах и фермерских угодьях, когда отступали из провинции под натиском правительственной армии.

В поселке Аль-Дахла подростка переехал автомобиль высокопоставленного члена «Демократических сил Сирии» (SDF). От полученных травм мальчик скончался на дороге, как сообщает новостной портал Step News Agency. В зонах курдской оккупации смерть мирных граждан под колесами патрулей SDF, к сожалению, явление будничное. В феврале курдские радикалы насмерть сбили восьмилетнего мальчика к востоку от Дейр-эз-Зора. 8 сентября автомобиль патруля так называемых курдских сил внутренней безопасности «Асайиш» задавил юношу, который переходил в этот момент дорогу.

Провинция Даръа

Медиаресурс Masar Press сообщает об аресте силами сирийского правительства имама мечети Аль-Батал в городе Сейда, шейха Абу Ямана аль-Хатыба. Имам был заключен под стражу после проведения обыска в его доме в поселке Ибта. Подробности расследования как и причина ареста пока не были названы. Наиболее вероятно, что рейд военной полиции САА был проведен в рамках поиска пособников и организаторов нападений на бывших лидеров группировки «Южный фронт» и официальных представителей властей в Даръа. Предполагается что за нападениями в провинции могут стоять непримиримые боевики из числа бывшей «умеренной оппозиции».

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) в ходе работ по разминированию в поселках Джассим и Аль-Хара обнаружили склад боеприпасов террористов, откуда были изъяты автоматические винтовки, боеприпасы к ним, устройства связи, противотанковые снаряды, материалы для изготовления взрывчатки, как сообщает агентство SANA. Большая часть из них - американского и израильского производства.

Провинция Идлиб

Медиаресурс Halab Today TV передает, что отряды Сирийской арабской армии (САА) нанесли удар по расположениям и опорным пунктам джихадистов из ракетных и артиллеристских установок в районе городов Кафр-Саджна, Кансафра, Маар-Зета, у деревень Ар-Ракая, Джебла, Кансафра и Хиш. В это же время российские беспилотники проводят разведывательные полеты над линией соприкосновения фронтов.

Информационное агентство SANA опубликовало информацию о том, что десятки семей возвращаются в свои деревни и города в освобожденные от боевиков регионе Хамы и Идлиба. На снимках видна колонна автомобилей с поднятыми флагами САР на трассе, которая связывает Идлиб и Хаму. Часть людей возвращается в поселок Мурек на север Хамы после того, как покинули его шесть лед назад.

Вечером боевики «Тахрир аш-Шам» предприняли попытку обстрелять блокпост САА Аль-Нимр из миномета, но САА сразу открыла по ним ответный огонь. Как сообщает новостной портал Step News, позднее стороны обменялись ударами у города Тель-Манас и в районе одноименной высоты на юге провинции.

Провинция Ракка

В городе Ракка, где курды продолжают работы по разминированию районов, наиболее пострадавших от боевых действий в 2018 году, была обнаружена еще одна братская могила, как передает портал Step News. В районе Бедуинов было было обнаружено захоронение, в котором находились тела 35 человек, погибших в результате взрыва. Ранее город Ракка был «столицей» самопровозглашенного псевдохалифата террористов ИГ. После освобождения провинции осенью 2017 года возле столицы и в провинции до сих пор находят обширные братские могилы, где террористы хоронили жертв.

Медиаресурс Baladi News сообщает, что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) продали здание детской городской больницы стороннему подрядчику для сноса и дальнейшей перепродажи металлических конструкций. Источник отмечает, что больница, которую хотят снести, является одним из крупнейших медицинских центров в провинции Ракка, и она была повреждена в результате воздушных ударов, нанесенных по городу самолетами международной коалиции в 2017 году, но большая ее часть осталась цела. Однако SDF намерены заняться перепродажей металлоконструкции, а не восстановлением разрушенного.

Провинция Хама

На севере Хамы продолжились боестолкновения между группировками джихадистов и подразделениями сирийской армии. Как передает информагентство Step News Agency, в районе поселка Аль-Хаваш и у деревень Хавиджа САА ударила по укреплениям радикалов и крупнокалиберной артиллерии.Боевики также нанесли удары из минометов по укреплениям правительственных сил у деревни Амкия на западе провинции. Сведений о жертвах в рядах военнослужащих не поступало, как передает портал Step News.

Вечером военнослужащие обстреляли опорные пункты джихадистов в предместьях поселка Аз-Зияра, у города Зайзун аль-Джейдети в долине Аль-Габ, где сейчас проходит линия соприкосновения сил боевиков и армии САР, о чем сообщило информагентство Masar Press Net. В конце августа этого года сирийская армия сумела добиться значительного прогресса в наступлении на территории радикалов: был зачищен Латаминский «котел». Но остатки боевиков из «котла» передислоцировались в район долины Аль-Габ.

Ирак

На севере Ирака в рамках операции турецкой армии «Коготь-3» сегодня днем были уничтожены четыре самодельных взрывных устройства, как сообщает Министерство национальной обороны Турции. Два самодельных взрывных устройства были подключены к блоку дистанционного управления, как передает новостное агентство Anadolu. Операция «Коготь-1» началась 27 мая в иракской провинции Киркук под руководством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, и в августе была расширена до этапа «Коготь-2». Цель операции турецкой армии - обеспечение безопасности границы юго-востока Турции от боевиков «Рабочей партии Курдистана». Данное формирование признано на территории Турецкой Республики террористическим.

1 Организация запрещена на территории РФ.