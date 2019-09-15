Три человека погибли в страшной аварии под Новосибирском

Новосибирск, 15 сентября. Три человека погибли и четыре пострадали при столкновении трех автомобилей на 118-м километре трассы Р-256 в Новосибирской области. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло в 19.10 (15.10 по московскому времени) на трассе Новосибирск — Ташанта. По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Galant выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Toyota Opa. От удара Mitsubishi отбросило на грузовой автомобиль Volvo.

Водитель и два пассажира Mitsubishi погибли на месте ДТП. Четыре человека, в том числе двое детей, находившиеся в Toyota Opa, доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее в воскресенье четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Калмыкии. Микроавтобус и «КамАЗ» столкнулись в Черноземельском районе недалеко от населенного пункта Адык.