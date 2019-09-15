Сирия, 15 сентября. Курды в Ракке продали детскую городскую больницу на цветмет. В Идлибе боевики напали на блокпост САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли по укрытиям джихадистов ответный удар в районе поселка Тель-Манас на юге Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли ракетными снарядами блокпост правительственных сил на юге Идлиба.

Курды: установили в Хасаке на блокпостах камеры видеонаблюдения, в Ракке намерены снести здание городской детской больницы для дальнейшей продажи железа.

ВС Турции: обезвредили четыре взрывных устройства, установленных боевиками «Рабочей партии Курдистана» на севере Ирака.

Провинция Идлиб

Сирийская армия обстреляла ракетными снарядами позиции боевиков в ответ на нападение на свой контрольно-пропускной пункт у города Аль-Нимр. Несколько часов назад боевики «Тахрир аш-Шам» предприняли попытку обстрелять блокпост из миномета, САА сразу открыла по ним ответный огонь. Несмотря на временное прекращение в провинции боевых действий, на которое правительственные силы пошли в одностороннем порядке, они оставили за собой право открывать по боевикам ответный огонь. Как сообщает новостной портал Step News, позднее стороны обменялись ударами у города Тель-Манас и в районе одноименной высоты на юге провинции.

Провинция Ракка

В городе Ракка, где курды продолжают работы по разминированию районов, наиболее пострадавших от боевых действий в 2018 году, была обнаружена еще одна братская могила, как передает портал Step News. В районе Бедуинов было было обнаружено захоронение, в котором находились тела 35 человек, погибших в результате взрыва. Ранее город Ракка был «столицей» самопровозглашенного псевдохалифата террористов «Исламского государства»1. После освобождения провинции осенью 2017 года возле столицы и в провинции до сих пор находят обширные братские могилы, где террористы хоронили жертв.

Медиаресурс Baladi News сообщает, что боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) продали здание детской городской больницы стороннему подрядчику для сноса и дальнейшей перепродажи металлических конструкций. Источник отмечает, что больница, которую хотят снести, является одним из крупнейших медицинских центров в провинции Ракка, и она была повреждена в результате воздушных ударов, нанесенных по городу самолетами международной коалиции в 2017 году, но большая ее часть осталась цела. Однако самопровозглашенный Гражданский совет Ракки намерен добывать и продавать железо, а не заниматься восстановлением разрушенного. Подрядчик был найден также из числа SDF.

Провинция Хасака

Боевики «Демократических сил Сирии» повысили меры безопасности на блокпостах близ приграничного города Рас-аль-Айн. Чтобы попытаться отразить любое возможное военное нападение или отследить дезертирство, происходящее через турецко-сирийскую границу, курды установили на блокпостах видеокамеры. Работы по укреплению контрольно-пропускных пунктов и оснащению их камерами курдские радикалы начали с момента, когда поступили первые заявления Турции о размещении в Хасаке зоны безопасности.

Ирак

На севере Ирака в рамках операции турецкой армии «Коготь-3» сегодня днем были уничтожены четыре самодельных взрывных устройства, как сообщает Министерство национальной обороны Турции. Два самодельных взрывных устройства были подключены к блоку дистанционного управления, как передает новостное агентство Anadolu. Операция «Коготь-1» началась 27 мая в иракской провинции Киркук под руководством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, и в августе была расширена до этапа «Коготь-2». Цель операции турецкой армии - обеспечение безопасности границы юго-востока Турции от боевиков «Рабочей партии Курдистана». Данное формирование признано на территории Турецкой Республики террористическим.

1 Организация запрещена на территории РФ.