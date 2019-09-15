В Тунисе завершился первый тур президентских выборов

Тунис, 15 сентября. Первый тур президентских выборов завершился в Тунисе в воскресенье. Итоговая явка на выборах составила примерно 35%.

Избирательные участки на досрочных президентских выборах закрылись в 18.00 по местному времени (20.00 по московскому времени). Предварительные итоги голосования будут известны уже к 17 сентября.

К 15.00 по местному времени явка избирателей составила 28%. По предварительным данным, итоговая явка может приближаться к 35%. Число избирателей в Тунисе составляет около 7 млн человек.

Для проведения первого тура выборов в стране было организовано около 30 тысяч участков для голосования. Охрану пунктов голосования обеспечивали порядка 70 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Участие в выборах приняли 24 кандидата. Основными конкурентами, предположительно, стали министр обороны Абдель Карим аз-Збейди, премьер-министр Юсеф аш-Шахед, медиамагнат Набиль Каруи и исламист Абдельфаттах Мур. В случае необходимости, второй тур выборов президента Туниса пройдет 13 октября.

Отметим, что выборы в Тунисе проходят в досрочном порядке после смерти главы государства Беджи Каида ас-Себси. При этом в стране до сих пор сохраняется острый политический, экономический и социальный кризисы как эхо «арабской весны» 2011 года. Революция привела к упадку экономики, росту безработицы и преступности. Ситуация в стране осложняется и ростом терроризма. С 2015 года в Тунисе действует режим чрезвычайного положения (ЧС), который был введен после атаки в провинции Сус, жертвами которой стали 40 человек.