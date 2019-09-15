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Россия

Крупнейшее месторождение титана начнут разрабатывать в Тамбовской области

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Крупнейшее месторождение титана начнут разрабатывать в Тамбовской области

Тамбов, 15 сентября. Власти Тамбовской области начнут разработку одного из крупнейшего в мире месторождения титанового сырья «Центральное».

Власти региона приобрели права на геологическую разведку у госкорпорации «ВСМПО-Ависма». Компания намеревалась приступить к добыче сырья еще в 2008 году. Оператором месторождения станет ГПК «Титан». После получения лицензии специалисты компании приступят к разработке на восточном участке месторождения.

По оценкам экспертов, месторождение содержит около 240 млн тонн рудоносных циркон-рутил-ильменитовых песков. Сначала будет реализован проект опытной обогатительной фабрики, она способна добывать 2 млн тонн песков в год. Затем в 2021-2022 годах начнется строительство. В будущем возможно расширение производства до полноценного горно-обогатительного комбината мощностью 8 млн тонн.

Предполагается, что разработка месторождения позволит отказаться от закупки сырья на Украине. Ожидается, что полученный титан будет использоваться компанией «ВСМПО-Ависма» и заводом «Крымский титан».

Отметим, что титан играет важную роль для российской промышленности: сплавы из этого металла применяются во многих отраслях. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым доработать нормативные и законодательные акты о вольном приносе золота.

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