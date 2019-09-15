Последнюю песню Началовой нашли в студии

Москва, 15 сентября. Новую песню покойной российской исполнительницы Юлии Началовой нашли в студии. Об этом сообщила ее бывший пиар-директор Анна Исаева.

По ее словам, в настоящее время продолжается подготовка к крупному телевизионному проекту в память об артистке. Кроме того, по словам Исаевой, уже написана книга о Началовой, а в скором времени выйдет новая песня исполнительницы под названием «Останься». О существовании композиции никто не знал. Запись трека нашли на студии после похорон Началовой.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет. Ее госпитализировали в марте в одну из московских больниц. Медики сообщили, что у певицы было крайне тяжелое и нестабильное состояние. У нее диагностировали гангрену ноги и подагру.

Ранее сообщалось, что продюсер Андрей Загорский возобновил работу над фильмом о Юлии Началовой. Он принял решение снимать фильм о Началовой сразу после того, как стало известно о кончине певицы. Загорский написал сценарий и был готов начать съемки. Однако родственники выступили против проекта.