Момент столкновения поезда с автобусом под Алма-Атой попал на видео

Алма-Ата, 15 сентября. Поезд протаранил пассажирский автобус Setra на переезде под Алма-Атой в Казахстане. Момент столкновения попал на видео.

На кадрах видно, что перед железнодорожным переездом на станции «Шамалган» в Алма-Атинской области Казахстана образовалась пробка. В момент закрытия шлагбаумов на путях стоял пассажирский автобус. Поезд на полной скорости протаранил его.

Автобус следовал по маршруту Шамалган — Алма-Ата. По предварительным данным, водитель автобуса скончался на месте аварии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в автобусе находились 67 человек, число пострадавших на данный момент уточняется. МВД Казахстана сообщило, что трое пассажиров, в том числе двое детей, доставлены в центральную районную больницу Карасайского района.