Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Момент столкновения поезда с автобусом под Алма-Атой попал на видео

85
0 Оставить комментарий

Момент столкновения поезда с автобусом под Алма-Атой попал на видео

Алма-Ата, 15 сентября. Поезд протаранил пассажирский автобус Setra на переезде под Алма-Атой в Казахстане. Момент столкновения попал на видео.

На кадрах видно, что перед железнодорожным переездом на станции «Шамалган» в Алма-Атинской области Казахстана образовалась пробка. В момент закрытия шлагбаумов на путях стоял пассажирский автобус. Поезд на полной скорости протаранил его.

Автобус следовал по маршруту Шамалган — Алма-Ата. По предварительным данным, водитель автобуса скончался на месте аварии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в автобусе находились 67 человек, число пострадавших на данный момент уточняется. МВД Казахстана сообщило, что трое пассажиров, в том числе двое детей, доставлены в центральную районную больницу Карасайского района.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров