Житель Челябинской области спас детей от укуса гадюки

Челябинск, 15 сентября. Житель города Озерск Челябинской области спас нашедших гадюку детей от укуса опасной змеи.

Как сообщили очевидцы, мужчина проходил мимо компании детей. Он обратил внимание на странный предмет, вокруг которого кружились дети. Подойдя поближе, мужчина смог разглядеть гадюку. Дети тыкали ее палкой и дразнили. Мужчина успел поймать гадюку в момент нападения и отбросил в кусты.

Информация об этом инциденте появилась в социальной сети «ВКонтакте». Пользователь рассказал о случившемся и попросил родителей объяснить своим детям, чем опасны игры со змеями.

Отметим, что укус гадюки может быть смертельно опасным, в особенности для детей. Ранее в Твери после укуса гадюки скончался трехлетний мальчик. Врачи делали все возможное, чтобы спасти мальчика, однако его организм не смог справиться с ядом змеи.