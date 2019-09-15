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Минобороны РФ опубликовало видео поставок С-400 в Турцию

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Минобороны РФ опубликовало видео поставок С-400 в Турцию

Анкара, 15 сентября. Министерство обороны России опубликовало видео доставки компонентов российской зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в Турцию. Кадры появились на официальной странице военного ведомства в социальной сети Facebook.

«Доставка в Турцию компонентов ЗРС-400 осуществляется в соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки», — подчеркивается в сообщении.

В воскресенье появилась информация, что второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Турцию завершен.

Напомним, в 2017 году Россия и Турция договорились о поставках российских С-400 в Анкару. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о серьезном давлении со стороны Соединенных Штатов из-за договора с российской стороной. Однако он заявил, что Турция не будет отказываться от вооружения.

Позже президент республики отметил, что приобретенные у РФ зенитно-ракетные комплексы будут установлены не позднее апреля. Эрдоган также поблагодарил Москву за организацию поставок ЗРК C-400, которую Анкара рассматривает как дружественный шаг.

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