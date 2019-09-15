Украина намерена взять в долг более 15 млрд долларов

Киев, 15 сентября. Проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает получение 380 млрд грн (15 млрд долларов) заимствований, об этом сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.

«По заимствованиям мы планируем около 380 млрд грн. В основном, надеемся, что это будут заимствования в том числе от наших официальных кредиторов», — приводит слова Маркаровой Интерфакс-Украина.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает возможность предоставления Киеву очередного транша на 5 млрд долларов. МВФ может предоставить Украине кредит по новой программе финансовой помощи, которая заменит программу stand-by. Кредит войдет в механизм расширенного финансирования МВФ.

МВФ предоставил первый транш Украине в 2014 году. Сумма кредита составляла 17,5 млрд долларов. Однако уже к концу действия программы стало понятно, что Киев не справляется с долговой нагрузкой и необходим новый транш. В прошлом году МВФ выделил Киеву еще 3,9 млрд долларов, однако средства поступают по мере исполнения Киевом программы.