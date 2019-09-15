Демонстранты в Гонконге разгромили три станции метро и целую улицу

Гонконг, 15 сентября. Очередной марш протеста в Гонконге привел к массовым погромам, жесточайшим избиениям и бессмысленному вандализму, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Игорь Петрашевич с места событий.

За несколько дней до событий в американских социальных сетях Facebook, Twitter и Reddit активно размещалась платная реклама марша. Марш был назначен на 15.09 на 14.30 от станции метро Causeway Bay до станции метро Central. Между этими станциями есть еще две: Wan Chai и Admiralty. Все эти станции находятся на одной улице, идущей вдоль побережья на острове Гонконг.



Конечная точка маршрута неизвестными режиссерами была выбрана отнюдь не случайно – именно около станции метро Central находится здание администрации Гонконга.

Народ начал собираться уже с 12 часов, около метро волонтеры раздавали протестующим перчатки, маски на лицо, строительные респираторы, бутылки с питьевой водой и другое обмундирование. Все это раздавалось бесплатно, в массовом порядке, тысячами единиц, была видна отличная финансовая поддержка якобы стихийного протеста.



Тут же, возле станции метро Causeway Bay, на возвышении, оратор заводил публику кричалками и даже на глазах репортера ФАН обучил пожилую женщину с палкой, как надо обходиться с полицией. Указывал, как бить, а потом падать оземь на камеры, чтобы обвинить полицию в насилии. В ответ народ хлопал в ладоши и задорно смеялся.

В 14.30 сформировалась многотысячная колонна, которая заняла обе полосы проспекта и двинулась к станции метро Cеntral. Также много демонстрантов шли параллельными улицами, поскольку народа было много, 50-70 тысяч человек только там, где шел корреспондент ФАН.

Лозунги демонстрантов: «Освободить Гонконг - революция нашего времени», «Пять требований - не меньше!» (поэтому демонстранты показывают в камеры раскрытую ладонь с пятью пальцами), «Бунтовщиков нет - только тирания», «Гонконг - Поехали!».



Примерно через час демонстранты с криками и песнями дошли до пункта назначения, причем полиции вообще нигде не было видно. Вероятно, администрация решила не дразнить протестующих лишний раз, потому что один вид полиции для них уже являлся сильным раздражителем.

Само здание администрация было обнесено заградительными пластиковыми бонами, за которыми находились подразделения полиции. Ее наблюдатели сверху следили за процессией и им демонстранты показывали «факи» и кричали оскорбления.

Дойдя до станции Central основные протестующие, повинуясь командам организаторов, продолжили ходить по улицам вокруг станции метро, при этом небольшие группы боевиков (а активистами их уже назвать просто нельзя, коктейли Молотова не позволяют) откололись от процессии и стали строить баррикады на улицах между этими станциями метро. Под прикрытием зонтиков они разбирали гаечными ключами дорожные ограждения, растаскивали строительные пластиковые боны (они заполнены водой, выливали воду и стаскивали в кучу). Зонтики оказались не просто символом протеста, а инструментом - ими бьют, закрываются от камер и полиции, прячут лица и незаконные действия.

Кроме этого беспардонно отламывали и тащили на баррикады уличные вывески магазинчиков и кафе, которые стояли на тротуарах. Всех, кто пытался отстоять свое имущество, а таких почти не было, потому что всем страшно, избивали палками и ногами (по местному ТВ показывали вечером сцены в метро, ужасающие сцены – несогласных с демонстрантами людей буквально "забивали в мясо").

Репортер ФАН также снял одного из пострадавших, причем, по оценке корреспондента, мужчина получил тяжелейшую черепномозговую травму. Как сообщили очевидцы корреспонденту ФАН, этого человека демонстранты избили только потому, что увидели у него рацию и поэтому решили, что он полицейский в штатском.





Построив баррикады, активисты принялись, прикрываясь от камер зонтиками, разливать коктейли Молотова, разбирать брусчатку и ломать ее молотками.

В метро находились небольшие наряды полиции. Когда начались беспорядки, полицейские стали закрывать станции метро на вход, что вызвало ярость протестующих. В результате они разгромили входы станций Wan Chai и Admiralty.



Забросали входы мусором и подожгли, разбили все стекла. Внутрь корреспондент ФАН зайти не смог, но по местному ТВ показали, что внутри станций тоже разбили стекла и разгромили оборудование.

Где-то через час протестующие уже были готовы к столкновениям с полицией. К этому времени и полиция прибыла на множестве машин, и заняла все перекрестки по периметру территории захваченной протестующими. Магазины и мелкие лавочки тут же позакрывались. Полиция заняла некоторые надземные переходы. Некоторое время протестующие и полиция обменивались предупреждениями и оскорблениями, затем полиция попросили демонстрантов освободить городскую территорию.

После нулевой реакции полицейские подняли предупредительные плакаты о применении слезоточивого газа, что неожиданно вызвало сильное смятение и панику в лагере протестующих. Корреспондент ФАН ожидал более продолжительного сопротивления, глядя на предыдущую тщательную подготовку активистов.



Там, где находился корреспондент ФАН, полиции хватило выстрелов двух гранат со слезоточивым газом, чтобы очистить улицу. Все демонстранты побежали прочь мгновенно, даже не став кидать куски брусчатки и заготовленные бутылки. Правда, один коктейль Молотова все же кто-то успел кинуть, и эта бутылка, надеемся, случайно, попала под ноги именно корреспонденту ФАН. По счастью, обошлось без травм.

В других местах, судя по репортажам местного телевидения, битва была посерьезнее: боевики закидывали коктейли Молотова за заградительные боны на территорию администрации, в ответ их поливали из водомета и стреляли гранатами со слезогонкой. Впрочем, сопротивление и там тоже оказалось недолгим, и буквально через полчаса территория между всеми станциями метро на острове оказалась практически свободна.

Протестующие разбежались, оставив после себя разобранные тротуары и ограждения, горы мусора, разгромленные станции метро. Примерно через час полиция полностью освободила территорию, однако уже через час после ее ухода на этих улицах вновь стали появляться группки активистов, которые, правда, уже только кричали свои гневные лозунги, но ничего более не громили.

Митинги протеста в Гонконге продолжаются с начала июня — поводом стало решение городских властей изменить местный закон об экстрадиции так, чтобы подозреваемых можно было выдавать по запросу в материковый Китай. Сначала акции были мирными, но впоследствии стали заканчиваться актами вандализма.

Напомним, в 1860 году после поражения Китая во Второй Опиумной войне Великобритания получила в вечное пользование территории Коулунского полуострова к югу от Баундари-стрит и острова Камнерезов, а в 1898 году — взяла у Китая в аренду на 99 лет прилегающую территорию на севере Коулунского полуострова и остров Ланьтау. Однако в 1997 году территория Гонконга официально вернулась в состав Китайской Народной Республики и КНР имеет полное право установить там свои законы.