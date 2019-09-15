Синоптики предупредили москвичей об усилении ветра

Москва, 15 сентября. Главное управление МЧС по Москве сообщило, что вечером в воскресенье и в понедельник в столице ожидается усиление ветра, порывы могут достигать 18 метров в секунду.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 19 часов 15 сентября и сохранением в течение суток 16 сентября местами по городу Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами 13—18 м/с», — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве рекомендовали жителям столицы не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. Также в МЧС напомнили, что при сильном ветре необходимо обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что больше 30 рейсов были задержаны в московских аэропортах из-за погодных условий. Синоптики отметили, что на следующей неделе из-за североатлантического циклона в тыловую часть европейской части РФ будут приходить дождевые тучи и холодный арктический воздух. Такая погода ожидается на протяжении всей недели.