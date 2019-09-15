Заворотнюк призналась, что медики уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет

Москва,15 сентября. Российская актриса Анастасия Заворотнюк незадолго до появления сообщений о последней стадии рака призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Об этом она заявила на телепрограмме «Однажды» на канале НТВ.

Анастасия Заворотнюк находится в браке с фигуристом Петром Чернышевым. Пара вместе почти 10 лет, но естественным путем забеременеть у актрисы так и не получилось. Тогда она решила прибегнуть к ЭКО.

«Мы понимали все сложные моменты и какие-то риски… Но это был наш с Настей осознанный шаг», — заявил тогда Чернышев.

Информация о том, что у Заворотнюк была диагностирована последняя стадия рака головного мозга, а в настоящее время она находится в коме, продолжает тиражироваться СМИ. Однако официального подтверждения до сих пор нет. По последним данным, звезду сериала «Моя прекрасная няня» подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Информацию о страшной болезни подтвердил продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин. По его словам, у Заворотнюк действительно последняя стадия рака мозга.

Как сообщают СМИ, Заворотнюк проходит лечение в одном из самых современных частных медицинских центров Москвы. Сумма лечения актрисы может достигать 20 тысяч евро.