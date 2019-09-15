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19:21 15 Сентября 2019

Поставка С-400 в Турцию успешно завершилась. События дня. ФАН-ТВ

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Анастасия Заворотнюк в больнице, в тяжелом состоянии

Поставка С-400 в Турцию успешно завершилась. События дня. ФАН-ТВ

Пресса и общественность пристально следят за судьбой заслуженной артистки России телеведущей Анастасии Заворотнюк. Официальной информации практически нет, ее коллеги по цеху избегают прямых разговоров о происходящем, а родные и близкие вовсе изолировались от контактов. «Я думаю, что, если семья не дает детальной, вообще никакой информации, это означает, что она не хочет сейчас этим заниматься. И это право семьи. Будет время — дадут какую-то информацию. Пока мы должны уважать право семьи на свою личную жизнь», - заявил корреспонденту ФАН Авангард Леонтьев, актер, преподаватель Заворотнюк. «У меня нет комментария, и у меня нет разрешения от семьи что-либо говорить по поводу ее здоровья», - сказал по телефону Стас Христов, концертный директор актрисы. По данным СМИ, актриса находится в больнице, в тяжелом состоянии. Немногим ранее у нее диагностировали опухоль мозга на поздней стадии. В последнее время Анастасия Заворотнюк не появлялась на публике, были отменены все выступления в театре и участие в телевизионных съемках.

Завершились поставки С-400 в Турцию

Поставка С-400 в Турцию успешно завершилась. События дня. ФАН-ТВ

Министерство национальной обороны Турции заявило, что второй этап поставок российских С-400 успешно завершен. Последнюю партию компонентов для зенитно-ракетных систем сегодня доставили два военно-транспортных самолета Ан-124. С 27 августа наши самолеты совершили 24 рейса на авиабазу «Мюртед» в столице. Реализация этого договора, да еще и досрочная, вызвала кризис в отношениях Турции и США, ведь американцы планировали продавать Анкаре свои комплексы Patriot. Деловые переговоры перешли в ультиматумы, но в итоге сделка состоялась с Россией. Теперь же на территории Турции продолжается обучение персонала, установка систем ПВО. Планируется, что в действие они будут приведены уже в апреле 2020-го.

Саудовская Аравия вдвое снизила добычу нефти

Поставка С-400 в Турцию успешно завершилась. События дня. ФАН-ТВ

Несколько недель может потребоваться Саудовской Аравии для восстановления поставок нефти. Ее добычу пришлось сократить вдвое после нападения беспилотников на объекты государственной нефтегазовой компании. Атака привела к серьезному пожару и, как водится, к международному скандалу. США с максимальной оперативностью обвинили в налете Иран. В Тегеране подобные заявления назвали наглой ложью, но из Вашингтона, а точнее, из уст госсекретаря США Майка Помпео звучат требования срочно призвать Иран к ответу. Хотя ответственность за инцидент на себя взяла группировка йеменских повстанцев-хуситов. Ни одна из версий пока не подтверждена. Тем временем американская сторона предложила королевству свои нефтяные резервы для стабилизации рынка. 