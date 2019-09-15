Поставка С-400 в Турцию успешно завершилась. События дня. ФАН-ТВ

Анастасия Заворотнюк в больнице, в тяжелом состоянии
Пресса и общественность пристально следят за судьбой заслуженной артистки России телеведущей Анастасии Заворотнюк. Официальной информации практически нет, ее коллеги по цеху избегают прямых разговоров о происходящем, а родные и близкие вовсе изолировались от контактов. «Я думаю, что, если семья не дает детальной, вообще никакой информации, это означает, что она не хочет сейчас этим заниматься. И это право семьи. Будет время — дадут какую-то информацию. Пока мы должны уважать право семьи на свою личную жизнь», - заявил корреспонденту ФАН Авангард Леонтьев, актер, преподаватель Заворотнюк. «У меня нет комментария, и у меня нет разрешения от семьи что-либо говорить по поводу ее здоровья», - сказал по телефону Стас Христов, концертный директор актрисы. По данным СМИ, актриса находится в больнице, в тяжелом состоянии. Немногим ранее у нее диагностировали опухоль мозга на поздней стадии. В последнее время Анастасия Заворотнюк не появлялась на публике, были отменены все выступления в театре и участие в телевизионных съемках.
Завершились поставки С-400 в Турцию
Министерство национальной обороны Турции заявило, что второй этап поставок российских С-400 успешно завершен. Последнюю партию компонентов для зенитно-ракетных систем сегодня доставили два военно-транспортных самолета Ан-124. С 27 августа наши самолеты совершили 24 рейса на авиабазу «Мюртед» в столице. Реализация этого договора, да еще и досрочная, вызвала кризис в отношениях Турции и США, ведь американцы планировали продавать Анкаре свои комплексы Patriot. Деловые переговоры перешли в ультиматумы, но в итоге сделка состоялась с Россией. Теперь же на территории Турции продолжается обучение персонала, установка систем ПВО. Планируется, что в действие они будут приведены уже в апреле 2020-го.
Саудовская Аравия вдвое снизила добычу нефти
Несколько недель может потребоваться Саудовской Аравии для восстановления поставок нефти. Ее добычу пришлось сократить вдвое после нападения беспилотников на объекты государственной нефтегазовой компании. Атака привела к серьезному пожару и, как водится, к международному скандалу. США с максимальной оперативностью обвинили в налете Иран. В Тегеране подобные заявления назвали наглой ложью, но из Вашингтона, а точнее, из уст госсекретаря США Майка Помпео звучат требования срочно призвать Иран к ответу. Хотя ответственность за инцидент на себя взяла группировка йеменских повстанцев-хуситов. Ни одна из версий пока не подтверждена. Тем временем американская сторона предложила королевству свои нефтяные резервы для стабилизации рынка.