Поставка С-400 в Турцию успешно завершилась. События дня. ФАН-ТВ

Анастасия Заворотнюк в больнице, в тяжелом состоянии Пресса и общественность пристально следят за судьбой заслуженной артистки России телеведущей Анастасии Заворотнюк. Официальной информации практически нет, ее коллеги по цеху избегают прямых разговоров о происходящем, а родные и близкие вовсе изолировались от контактов. «Я думаю, что, если семья не дает детальной, вообще никакой информации, это означает, что она не хочет сейчас этим заниматься. И это право семьи. Будет время — дадут какую-то информацию. Пока мы должны уважать право семьи на свою личную жизнь», - заявил корреспонденту ФАН Авангард Леонтьев, актер, преподаватель Заворотнюк. «У меня нет комментария, и у меня нет разрешения от семьи что-либо говорить по поводу ее здоровья», - сказал по телефону Стас Христов, концертный директор актрисы. По данным СМИ, актриса находится в больнице, в тяжелом состоянии. Немногим ранее у нее диагностировали опухоль мозга на поздней стадии. В последнее время Анастасия Заворотнюк не появлялась на публике, были отменены все выступления в театре и участие в телевизионных съемках.

Завершились поставки С-400 в Турцию Министерство национальной обороны Турции заявило, что второй этап поставок российских С-400 успешно завершен. Последнюю партию компонентов для зенитно-ракетных систем сегодня доставили два военно-транспортных самолета Ан-124. С 27 августа наши самолеты совершили 24 рейса на авиабазу «Мюртед» в столице. Реализация этого договора, да еще и досрочная, вызвала кризис в отношениях Турции и США, ведь американцы планировали продавать Анкаре свои комплексы Patriot. Деловые переговоры перешли в ультиматумы, но в итоге сделка состоялась с Россией. Теперь же на территории Турции продолжается обучение персонала, установка систем ПВО. Планируется, что в действие они будут приведены уже в апреле 2020-го.