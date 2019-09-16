Сирия новости 16 сентября 07.00: курды получили новый конвой с оружием от США, «Тахрир аш-Шам» блокируют жителей в Идлибе

Сирия, 16 сентября. Новый конвой с оружием для SDF прибыл в Хасаку из Ирака, боевики «Тахрир аш-Шам» не выпускают мирных жителей из Идлиба, мощный взрыв прогремел в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская свободная армия» (ССА) и союзные силы: уничтожили оливковые деревья в Африне ради создания военной базы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: блокируют выход беженцев из Идлиба.

Курды: получили конвой с оружием от США, возобновили насильственный призыв в Хасаке, провели митинг против турецкой оккупации в Айн-эль-Арабе.

Провинция Алеппо

Мощный взрыв прогремел в городе Ар-Рай на востоке провинции Алеппо. Как сообщает новостной источник в Twitter (@Step_Agency), взрыв прогремел в районе госпиталя — неизвестные террористы подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль в районе госпиталя. Сообщается о жертвах и разрушениях, подробности пока неизвестны.

Между тем протурецкие формирования ССА и турецкие военные продолжают терроризировать население Алеппо - в районе Шерава было срублено более 300 оливковых деревьев, принадлежащих местному фермеру Ахмеду Мамо. На месте оливковой рощи оккупанты собираются создать новую военную базу - замечена тяжелая техника, заливаются бетонные фундаменты для создания военной базы в деревне Барад.

Курды в ответ выходят на демонстрации - очередные выступления против турецкой оккупации прошли в городе Айн-эль-Араб (Кобани), который находится на границе с Турцией на востоке Алеппо на территории, контролируемой YPG и SDF. В ходе демонстрации курдские лидеры заявили, что Анкара проводит политику насильственной "оттоманизации" Африна, и надеется полностью заселить его семьями боевиков ССА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы проправительственного ополчения Сирии подорвались на мине в провинции Дейр-эз-Зор. Агентство Orient News сообщает о нескольких случаях взрывов в Дейр-эз-Зоре за воскресенье: один боец ополчения погиб при подрыве на мине к востоку от города Дейр-эз-Зор, еще двое погибли, подорвавшись на мине в городе Аль-Губра на востоке провинции. Также сообщается, что двое детей, получили серьезные ранения, подорвавшись на мине в районе города Марат.

Провинция Идлиб

Источники сирийского агентства SANA сообщают, что террористы «Тахрир аш-Шам» второй день подряд препятствуют выходу мирных жителей с подконтрольных им территорий. Тысячи жителей Идлиба в настоящее время стремятся покинуть зону активных боевых действий и стараются выйти на контролируемую САА территорию через специально открытый с этой целью гуманитарный коридор «Абу-Духур». Террористы, стараясь сохранить мирное население в качестве живого щита, любыми способами стараются воспрепятствовать выходу беженцев.

Провинция Ракка

Один боец SDF был застрелен неизвестными в провинции Ракка. Как сообщает источник в Twitter (@zaHgWzi5xJG5Ipn), нападение произошло в населенном пункте Ас-Сехель на западе провинции.

Провинция Хасака

Турецкие силы продолжают доставлять крупные бетонные блоки на границу Сирии. Как сообщает турецкий источник в Twitter (@XXVII27_), очередная партия блоков была доставлена в район города Джейланпынар в провинции Шанлыурфа, которая граничит с сирийской провинцией Хасака. Ранее сообщалось о появлении караванов с бетонными блоками для укрепления границы в провинции Хатай. Судя по всему, Турция готовится максимально сократить любые возможности для перехода границы вне контролируемых КПП в ходе операции на севере Сирии.

Между тем курдские силы безопасности «Асайиш» возобновили насильственный призыв в ряды проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) в Эль-Камышлы. Как сообщает новостной источник в Twitter (@MasarPressNet), молодых мужчин арестовывают на городских КПП и отправляют в призывные лагеря.

Тем временам в город Аль-Маликия на северо-востоке прибыл сегодня новый крупный конвой с американским оружием для SDF. Как сообщает сирийское агенство SANA, в составе конвоя через пограничный КПП «Замалка» прошло не менее 150 грузовиков.