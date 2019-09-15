Медик назвал стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике

Москва, 15 сентября. Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк проходит лечение в одном из самых современных частных медцентров столицы. Однако сумма лечения актрисы может достигать 20 тысяч евро.

Ранее СМИ сообщали, что Заворотнюк, у которой обнаружили последнюю стадию рака головного мозга, была госпитализирована в московскую больницу. По имеющимся данным, артистка впала в кому, у нее отек мозга и многочисленные осложнения на фоне онкологии. В СМИ появилась информация о том, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Источник kp.ru в медицинских кругах сообщил, что отличие больницы, куда доставили Заворотнюк, заключается в том, что она работает круглосуточно и принимает любых пациентов, несмотря на степень тяжести заболевания. Врачи применяют европейские и американские методики, а решения, касающиеся лечения, выносит консилиум врачей. Паллиативная помощь в клинике оказывается на высшем уровне, добавил медик.

Однако услуги центра отнюдь не дешевые, позволить себе такое лечение может не каждый. Перед госпитализацией пациент вносит на счет 5 тысяч евро, пациенты с онкологией – 8 тысяч евро. Когда гарантийная сумма истратится, необходимо будет оплачивать все процедуры. Кроме того, пребывание в палате реанимации обходится от 1000 евро в сутки. Учитывая, что актрису госпитализировали на прошлой неделе, то сумма уже достигает 20 тысяч евро.

Информацию о страшном недуге у Заворотнюк подтвердил и продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин. Он заявил, что у звезды действительно последняя стадия рака головного мозга. Однако семья и близкие актрисы не дают каких-либо комментариев относительно здоровья Заворотнюк.