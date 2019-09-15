В Кремле оценили последствия атаки дронов на саудовские нефтяные объекты

Москва, 15 сентября. Президент РФ Владимир Путин в курсе событий в Саудовской Аравии, связанных с атакой дронов на нефтяную инфраструктуру страны, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что атака дронов на нефтяные объекты Эр-Рияда является «тревожным событием», которое не способствует стабилизации рынка нефтепродуктов.

«Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка. Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей. Президент, разумеется, в курсе этих событий», — заявил Песков в комментарии газете «Ведомости».

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Саудовская Аравия не обращалась за помощью к РФ. Песков подчеркнул, что Эр-Рияд обладает всеми необходимыми возможностями.

Серьезные пожары произошли на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии в субботу из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. По некоторым данным, дроны могли быть запущены повстанческими организациями из Йемена, которые неоднократно нападали на промышленные объекты в Саудовской Аравии. Йеменские повстанцы-хуситы подтвердили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.

Ранее эксперты агентства Reuters заявили, что цены на баррель нефти могут подрасти на 5-10 долларов, а в перспективе, если саудиты не смогут быстро возобновить поставки черного золота, то стоимость нефти может вырасти даже до 100 долларов за бочку.