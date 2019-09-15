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Захарова заявила, что США стоит извиниться за бомбежки Югославии

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Захарова заявила, что США стоит извиниться за бомбежки Югославии

Москва, 15 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты должны принести извинения Югославии за бомбежки в 1999 году. Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Захарова также отметила, что США должны выплатить компенсации «за убитых, раненых и потерявших здоровье из-за снарядов с обедненным ураном».

«И уже потом, создав подобающий, а не осколочно-токсичный фундамент, призывать «двигаться вперед», — подчеркнула Захарова.

Именно таким образом официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова Кайла Скотта, который покидает должность посла США в Белграде. Отметим, он ранее заявил, что сербам стоит рассматривать события 1999 года в «более широкой перспективе», и призвал их улучшить отношения с США.

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