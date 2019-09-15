Идлиб и север Сирии станут главными темами саммит РФ, Турции и Ирана в Анкаре

Ситуация в провинции Идлиб станет главной темой завтрашнего трехстороннего саммита по Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В аппарате президента Сирии Башара Асада, который не будет принимать участия в саммите стран-гарантов, также сообщили, что активно готовятся к трехсторонним переговорам в столице Турции, и обсудили темы саммита с российскими коллегами.

Турецкий президент ясно дал понять, что считает самой важной темой саммита «обмен мнениями по вопросу турецких наблюдательных пунктов в Идлибе» и «борьбу с терроризмом», то есть курдскими вооруженными формированиями на севере Сирии. В дворце Чанкая, который был резиденцией президента Турции до прихода к власти Эрдогана, руководство Турции намерено задавать повестку. Весьма вероятно, что турецкий лидер постарается уклониться от наиболее острых тем, например, разоружения террористов, действующих в Идлибе, и выставить на первый план, например, продвижение Сирийской арабской армии. Удары САА по террористам якобы угрожают Турции новой волной беженцев из Идлиба (а Турция в свою очередь угрожает Евросоюзу «открыть двери» и пустить новый поток беженцев на территорию Европы).

Тут стоит отметить, что пока ситуация складывается обратная: агентство SANA сообщает, что тысячи беженцев возвращаются на освобожденные САА города на севере Хамы и юге Идлиба.

Между тем президент РФ Владимир Путин уже называл ситуацию, сложившуюся в Идлибе, «неприемлемой»: террористические группировки во главе с джихадистами из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1» воспользовались «сочинским меморандумом», чтобы распространить свою власть на всей территории Идлиба, подавив условно «умеренных» противников Башара Асада, которых возглавляли протурецкие боевики «Ахрар аш-Шам». В течение целого года Россия и Сирия призывали Турцию выполнять свои обязательства в соответствии с «сочинским меморандумом» — Анкара должна была заставить боевиков отвести тяжелое вооружение из 20-километровой области по границе зоны деэскалации и прекратить провокационные обстрелы. Именно эти требования раз за разом выражала Россия, в то время как Турция продолжала поставлять оружие «умеренной оппозиции», которая вместе с джихадистами использовала его против солдат САА и мирных жителей Сирии.

Между тем Эрдогана — и это наверняка станет темой завтрашнего саммита, раз уж президент Турции упомянул о «борьбе с терроризмом», — интересует в первую очередь север Сирии — Рожава, населенная курдами. Поток американского оружия от действующих в Рожаве «Демократических сил Сирии» (SDF) к действующим в Турции сепаратистам из «Рабочей партии Курдистана» не иссякает: как бы ни требовали американцы от курдов прекратить передавать оружие и не дразнить Анкару, внутренние связи у курдов оказываются сильнее. Эрдоган понимает, что осталось совсем немного до того момента, когда «количество перейдет в качество», и Анкара столкнется на востоке Турции с крупной и хорошо вооруженной армией. Если верны сведения о передаче американцами SDF переносных зенитных комплексов вопреки яростным протестам Турции, союзника по НАТО, то сепаратисты РПК могут уже располагать зенитным вооружением.

Очевидно, что «совместный с США» план создания «зоны безопасности» оказался совершенно бесполезен для турков: разделив с американцами территорию чужой страны, они получили полоску лишь в 5 км у границы без права вводить войска. А вот планы Эрдогана были куда масштабнее: «зона безопасности» шириной в 35 километров, присутствие турецких войск и переселение более миллиона сирийских беженцев, сейчас находящихся на территории Турции. В перспективе для Анкары это означает возможность установить контроль над нефтяными мощностями на востоке Сирии, которые сейчас контролируют американцы и SDF, и в погоне за этими богатствами Эрдоган, без сомнения, попытается «оттереть плечом» американского «старшего брата».

Таким образом, ситуация в преддверии завтрашнего трехстороннего саммита в Анкаре складывается чрезвычайно сложная. Однако это не помешает продолжению сотрудничества между Россией и Турцией, а президенты Путин и Эрдоган вновь смогут найти общий язык, уверен первый зампредседателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. В интервью Федеральному агентству новостей он отметил, что за несколько минувших лет Россия и Турция научились «слушать друг друга».

«Хорошо, что контакты в таком формате продолжаются. Сейчас ситуация в Сирии несколько улучшилась — правительственные войска контролируют большую часть территории, за исключением Заевфратья и Идлиба. Сирия уже вплотную подошла к началу работы конституционного комитета, который будет разрабатывать проект новой конституции страны, готовить проведение выборов, — напомнил Джабаров. — Наверное, об этом на саммите будут разговаривать в первую очередь».

Даже самые сложные вопросы, которые могут встать перед участниками трехстороннего саммита в Анкаре, разрешимы, если стороны будут заинтересованы в сотрудничестве.

«Будет здорово, если результаты этого саммита будут позитивными. Я думаю, Россия и Турция научились согласовывать даже спорные вопросы, выслушивать мнение друг друга и учитывать интересы друг друга. Надеюсь, неразрешимых вопросов там не будет», — подытожил сенатор.

1 Организация запрещена на территории РФ.