Сирия, 15 сентября. Курды насмерть сбили ребенка в Дейр-эз-Зоре. САА обстреливает боевиков в Хаме. В освобожденный от боевиков Мурек возвращаются жители после шестилетнего отсутствия. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносит удары по радикалам на севере Хамы и в южной части Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменялись ударами с сирийской армией на юге Идлиба и в районе долины Аль-Габ в Хаме.

Курды: сбили насмерть ребенка в Дейр-эз-Зоре патрульным атомобилем.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Аль-Дахла подростка переехал автомобиль высокопоставленного члена «Демократических сил Сирии» (SDF). От полученных травм мальчик скончался на дороге, как сообщает новостной портал Step News Agency. В зонах курдской оккупации смерть мирных граждан под колесами патрулей SDF, к сожалению, явление будничное. В феврале курдские радикалы насмерть сбили восьмилетнего мальчика к востоку от Дейр-эз-Зора. 8 сентября автомобиль патруля так называемых курдских сил внутренней безопасности «Асайиш» задавил юношу, который переходил в этот момент дорогу.

Провинция Даръа

Медиаресурс Masar Press сообщает об аресте силами сирийского правительства имама мечети Аль-Батал в городе Сейда, шейха Абу Ямана аль-Хатыба. Имам был заключен под стражу после проведения обыска в его доме в поселке Ибта. Подробности расследования как и причина ареста пока не были названы. Наиболее вероятно, что рейд военной полиции САА был проведен в рамках поиска пособников и организаторов нападений на бывших лидеров группировки «Южный фронт» и официальных представителей властей в Даръа. Предполагается что за нападениями в провинции могут стоять непримиримые боевики из числа бывшей «умеренной оппозиции», которые не смотря на заключенное с Дамаском перемирие, намерены продолжать свою борьбу с правительственными силами. Пока дальнейшая судьба имама не известна.

Провинция Идлиб

Как передает новостное агентство Step News Agency, сирийская армия открыла огонь по огневым точкам джихадистов в районе поселка Кансафра и у населенного пункта Балиюн. Сведения о потерях боевиков в живой силе и боевой технике будут уточнятся.

Информационное агентство SANA опубликовало информацию о том, что десятки семей возвращаются в свои деревни и города в освобожденные от боевиков регионе Хамы и Идлиба. На снимках видна колонна автомобилей с поднятыми флагами САР на трассе, которая связывает Идлиб и Хаму. Часть людей возвращается в поселок Мурек на север Хамы после того, как покинули его шесть лед назад.

Провинция Хама

В северо-западной части провинции отряд сирийской арабской армии (САА) столкнулся с боевиками альянса «Тахрир аш-Шам». Военнослужащие обстреляли ракетными снарядами опорные пункты джихадистов, которые скрывались в предместьях поселка Аз-Зияра. Стороны также обменялись ударами у города Зайзун аль-Джейдет, расположенного в районе долины Аль-Габ, где сейчас проходит линия соприкосновения сил боевиков и армии САР. Сведений о потерях какой-либо из сторон пока не опубликовал ни один из приближенных источников, как передает информагентство Masar Press Net. В конце августа этого года сирийская армия сумела добиться значительного прогресса в наступлении на территории радикалов в приграничной зоне провинций Хама и Идлиб, где был зачищен Латаминский «котел», освобождены города Кафр-Зета и Мурек. Однако остатки боевиков, которые сумели бежать из «котла», передислоцировались в район долины Аль-Габ, где теперь будет ожидаться следующая широкомасштабная кампания САА в Хаме.