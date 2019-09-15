Российский истребитель Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в Турции

Анкара, 15 сентября. Российский многоцелевой истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 перед вторым технологическим фестивалем Teknofest продемонстрировали свои возможности в Турции. Соответствующую информацию передает агентство Anadolu.

Продолжительность полета российского истребителя составила порядка 15 минут. В небе над Стамбулом Су-35 продемонстрировал различные фигуры высшего пилотажа, а Бе-200 отработал маневры по тушению пожара.

Отметим, Су-35 — это российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. Разработан в ОКБ Сухого.

Ранее заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов рассказал о главных преимуществах российского истребителя поколения Су-35. По его словам, многофункциональность использования истребителя заключается в возможности «применения широкого спектра современного вооружения».

Напомним, издание The National Interest назвало российские истребители Су-35 «худшим ночным кошмаром» и «причиной головной боли» американской авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.