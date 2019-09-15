Шумахер покинул Францию после прохождения курса лечения

Париж, 15 сентября. Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Михаэль Шумахер прошел курс лечения в госпитале имени Жоржа Помпиду, после чего покинул Париж.

Телеканал BFMTV со ссылкой на журналиста газеты Le Parisien Жан-Мишеля Декюжи сообщил, что Шумахера доставили в Париж в понедельник, 9 сентября. Во вторник гонщик прошел процедуры, а в ночь со среды на четверг покинул страну. При этом Декюжи отметил, что лечение Шумахера «окружено завесой тайны», журналист предположил, что гонщик прошел экспериментальные процедуры.

«Нам известно только, что ему делали переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки, которые должны благоприятно воздействовать на состояние всего его организма, включая мозг», — отметил журналист.

Французский врач Ален Кардонне рассказал, что нынешний врач Шумахера профессор Филипп Менаше и Французский институт медицинских исследований несколько лет разрабатывают методы восстановления сердца.

Декажи добавил, что, по официальной информации, Менаше проводит опыты только на животных. При этом Шумахера весной текущего года дважды доставляли в Париж на вертолете. Очередное лечение было запланировано на июль, но его перенесли из-за ухудшившегося состояния пациента. Это свидетельствует о нестабильности здоровья Шумахера, подытожил журналист.

Шумахер получил серьезные травмы в декабре 2013 года во время катания на горных лыжах в Мерибеле. У гонщика диагностировали черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. После инцидента официальная информация о состоянии Шумахера не поступала, его родственники решили не разглашать подробности его восстановления.