Главные новости 15 сентября

Супруг Анастасии Заворотнюк и ее мать срочно приехали в больницу к актрисе и были очень взволнованы, сообщают СМИ. Муж и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу, пишут СМИ

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