Цена за баррель нефти может подскочить до $100 после атаки на саудовские НПЗ



Вашингтон, 15 сентября. Цены на баррель нефти могут подскочить после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии. Такой прогноз представили западные аналитики.

По мнению экспертов агентства Reuters, в первый же день торгов, 16 сентября, цены на баррель нефти могут подрасти на 5-10 долларов, а в перспективе, если саудиты не смогут быстро возобновить поставки черного золота, то стоимость нефти может вырасти даже до 100 долларов за бочку.

Напомним, об атаке на саудовские НПЗ государственной компании Saudi Aramco стало известно 14 сентября. О нападении беспилотных летательных аппаратов сообщило агентство SPA со ссылкой на представителя министерства внутренних дел Саудовской Аравии. После атаки заводы загорелись.

Объекты располагаются в Абкайке и Хурайсе. Ответственность за случившееся взяли на себя йеменские повстанцы, однако США тут же обвинили в атаке Иран. С таким заявлением выступил глава американского Госдепа Майк Помпео. Иранский МИД обвинения Помпео отверг, назвав слова дипломата ложью.

Дальше Помпео пошел сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм. Этот политик заявил, что Штаты должны атаковать нефтеперерабатывающие предприятия Ирана, чтобы повлиять на политику властей этой страны. Грэм уточнил, что удар по иранским НПЗ можно рассматривать в качестве «возможной меры на случай, если Тегеран продолжит устраивать провокации или активизирует обогащение урана». По мнению республиканца, только угроза более ощутимых последствий вроде ударов по заводам Ирана может «переломить режиму хребет».

Из-за пожара на НПЗ Саудовская Аравия вынуждена сократить добычу нефти. На восстановление поставок Saudi Aramco может потратить недели. Об этом Reuters сообщил анонимный источник, знакомый с ситуацией. При этом он указал на то, что восстановление работы предприятия может произойти примерно спустя 48 часов после атаки беспилотников, однако поставки в полном объеме могут возобновиться не скоро. По его словам, на это могут уйти «не дни, а недели», уточняет телеканал RT.