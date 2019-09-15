Жириновский рассказал о «достойном конце Украины»

Москва, 15 сентября. Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о единственном способе, который поможет остановить американизацию Украины.

С точки зрения политика, затормозить этот процесс может только выдача российских паспортов, которая должна осуществляться не только в Донбассе, но и на территории всей Украины. Об этом Жириновский написал в своем Telegram-канале.

«В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины. Достал паспорт — русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины», — написал глава ЛДПР.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства жителями Донбасса. Руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в середине августа сообщила, что более 60 тысяч жителей ДНР и ЛНР обратились за получением гражданства РФ.

Депутат Государственной думы Павел Шперов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что выдача паспортов гражданам ДНР и ЛНР является однозначно позитивным шагом России. По словам эксперта, нужно увеличить масштабы выдачи российских паспортов.