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Граффити с пилотами севшего в кукурузном поле А321 открыли в Сургуте

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Граффити с пилотами севшего в кукурузном поле А321 открыли в Сургуте

Сургут, 15 сентября. Масштабное граффити в честь командира Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина, посадивших самолет Airbus А321 в кукурузном поле в Подмосковье, появилось на фасаде многоэтажного дома в Сургуте.

«Сегодня в Сургуте состоялось торжественное открытие граффити, посвященного пилотам самолета «Уральских авиалиний», героически посадившим лайнер А321 на кукурузное поле», — сообщили в администрации города.

В мэрии отметили, что изображение пилотов стало частью федеральной граффити-акции «Портрет памяти», которую реализуют Ассоциация региональных операторов капремонта многоквартирных домов.

Замглавы города Владимир Шмидт отметил, что администрация постаралась в кратчайшие сроки уладить организационные вопросы, чтобы художники приступили к работе. В администрации отметили, что эту идею готовы продолжать и на муниципальном уровне: в городе еще много неоформленных фасадов, а в стране – достойных людей.

Авторами граффити стали три художника из Самары: Семен Маверский, Оксана Гладкова и Никита Авсиевич. Они потратили на создание изображения более 300 баллончиков краски.

Напомним, 15 августа самолет «Уральских авиалиний» вылетел из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Симферополь. Сразу же после этого он столкнулся со стаей птиц, одна из которых попала в двигатель. Капитан воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили лайнер с двумя отказавшими двигателями на кукурузное поле. Все 226 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы. Обоим пилотам присвоены звания Героев России.

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Источник: РИА Новости
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