Ливийские журналисты сообщили о нападениях в зонах конфликта

Триполи, 15 сентября. Ливийские журналисты заявили о нарастающей враждебности по отношению к СМИ в этой стране. По их словам, сейчас они почти лишены возможности осуществлять свою профессиональную деятельность.

С таким заявлением они выступили в программе «Кон Чахед или «будь свидетелем». Этот проект был разработан ливийским Центром свободы прессы ВЕАМ с целью дать журналистам возможность без страха сообщать о нападениях на них, сообщает портал africanews.

Политический кризис и кризис безопасности погрузили страну в хаос с 2011 года. Координатор центра Аль-Алем заявил, что сейчас в Ливии происходят столкновения, идет самая настоящая война.

«Есть много случаев нарушений в отношении журналистов, работающих в зонах конфликта», — добавил он.

Напомним, в мае в Ливии задержали социологов российского Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. Они занимались сбором и анализом информации о гуманитарной, культурной и политической обстановке в этой стране. Их первые отчеты обнародовали в начале июля. Эксперты организации убеждены, что гонения на сотрудников связаны с «неудобными вопросами», которые они задавали респондентам. Глава фонда Александр Малькевич сообщил, после задержания россиянам не предоставили ни адвокатов, ни возможности даже сделать телефонный звонок.