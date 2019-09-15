Представитель Заворотнюк объяснил, почему не комментирует состояние актрисы

Москва, 15 сентября. Представитель российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Стас Христов объяснил, почему он не комментирует состояние звезды.

По словам Христова, ему запрещено давать какие-либо комментарии относительно здоровья Заворотнюк.

«Мне запрещено давать комментарии о состоянии здоровья Анастасии», — заявил Христов в комментарии РБК.

Ранее СМИ сообщали, что Заворотнюк, у которой обнаружили последнюю стадию рака головного мозга, была госпитализирована в московскую больницу. По предварительной информации, звезду сериала «Моя прекрасная няня» Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По имеющимся данным, артистка впала в кому, у нее отек мозга и многочисленные осложнения на фоне онкологии.

Информацию о страшном недуге у Заворотнюк подтвердил и продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин. Он заявил, что у звезды действительно последняя стадия рака головного мозга.

Сегодня ряд СМИ сообщил о том, что супруг Анастасии Петр Чернышев и ее мать срочно приехали к ней в больницу накануне вечером. При этом семья актрисы не дает каких-либо комментариев относительно здоровья Заворотнюк.