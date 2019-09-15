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Дружинин рассказал об отношении к Заворотнюк

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Дружинин рассказал об отношении к Заворотнюк

Москва, 15 сентября. Известный хореограф Егор Дружинин прокомментировал сообщения о серьезном заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится в медикаментозной коме.                                        

В беседе с корреспондентом «ПолитПазл» Дружинин заявил, что вместе с Анастасией Заворотнюк участвовал в шестом сезоне шоу «Минута славы» на канале СТС. Хореограф отметил, что с актрисой их «связывали и продолжают связывать приятельские и рабочие отношения».                                                            

«Тяжело комментировать эту ситуацию. Анастасия уже не первая моя знакомая, находящаяся в смертельной опасности с практически тем же самым диагнозом. Поэтому говорить об этом мне больно», — сказал Дружинин.                                          

Ранее появилась информация, что Заворотнюк, у которой, по данным СМИ, была диагностирована последняя стадия рака головного мозга, в настоящее время находится в коме, ее поддерживают с помощью медикаментов. По последним данным, звезду сериала «Моя прекрасная няня» подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).                                     

Информацию о страшном недуге подтвердил и продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин. Он заявил, что причиной болезни Заворотнюк мог стать стресс от многолетней истории с долгами по ипотеке.                                         

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