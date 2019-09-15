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Минобороны России подтвердило завершение второго этапа доставки С-400 в Турцию

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Минобороны России подтвердило завершение второго этапа доставки С-400 в Турцию

Москва, 15 сентября. Минобороны РФ подтвердило, что второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400 завершился 15 сентября. 

Ранее эти данные распространило оборонное ведомство Турции. В сообщении говорилось, что компоненты второй батареи ЗРК С-400 доставлены на авиабазу «Мюртед» в провинции Анкара. Кроме того, в турецком министерстве уточнили, что введение в действие комплексов ожидается в апреле 2020 года. Пока продолжается обучение персонала, а также установка систем ПВО. 

Напомним, поставки российских ЗРК в Турцию вызвали недовольство США. Белый дом требовал от Анкары отказаться от сделки с Москвой и вместо С-400 приобрести американские комплексы Patriot, в противном случае Турцию пригрозили оставить без истребителей F-35, а также ввести санкции, но турецкие власти на уступки не пошли.  

Контракт на сумму 2,5 млрд долларов о поставках двух дивизионов С-400  Москва и Анкара заключили в 2017 году. Согласно документу, российская сторона также частично передаст Турции технологии производства.

 

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