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Госдепартамент США анонсировал визит Рикера в Москву

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Госдепартамент США анонсировал визит Рикера в Москву

Вашингтон, 15 сентября. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер нанесет визит в Москву 17-18 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

«С 17 по 18 сентября Рикер отправится в Москву, где встретится с коллегами в правительстве, чтобы обсудить двусторонние отношения с представителями гражданского общества и дипломатами нашего посольства в Москве», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, перед поездкой в Москву Рикер посетит Берлин, где примет участие во втором стратегическом диалоге США – Германия. В рамках мероприятия представители США и ФРГ обсудят взаимодействие двух стран в противостоянии глобальным вызовам в сфере безопасности.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер анонсировал встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. По словам Волкера, встреча может состояться в ближайшее время в Москве.

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