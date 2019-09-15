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Асад подписал указ о всеобщей амнистии в Сирии

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Асад подписал указ о всеобщей амнистии в Сирии

Дамаск, 15 сентября. Сирийский президент Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии в республике за преступления, которые были совершены до 14 сентября 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба лидера САР.

В частности, смертная казнь будет заменена на пожизненные каторжные работы. Текст соответствующего документа публикует агентство SANA.

Если человек был осужден пожизненно, то он, соответственно, будет отбывать срок своего наказания в течение 20 лет. Кроме того, согласно указу, от любых наказаний будут освобождены больные осужденные, которые достигли возраста 75 лет.

Напомним, в прошлом году сирийский президент подписал указ об амнистии для лиц, уклонившихся от прохождения военной службы, включая беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. 

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