«Тинькофф банк» заблокировал 7,5 млрд рублей на счету координатора штаба Навального в Кургане

Москва, 15 сентября. Координатор штаба одиозного блогера Алексея Навального в Кургане Алексей Шварц задолжал «Тинькофф Банку» 7,5 млрд рублей.

В беседе с информационным агентством URA.RU он рассказал, что долг обнаружил после переоформления sim-карты. Об образовавшейся задолженности Шварц написал в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, в августе СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании денег так называемым «Фондом борьбы с коррупцией», основателем которого является Навальный. Следователи считают, что сотрудники и лица, «имеющие отношение» к ФБК, получили от третьих лиц порядка одного млрд рублей на финансирование организации. По версии следствия, эти средства были заведомо приобретены преступным путем.