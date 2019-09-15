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«Тинькофф» заблокировал счет координатора штаба Навального с долгом 7,5 млрд рублей

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«Тинькофф банк» заблокировал 7,5 млрд рублей на счету координатора штаба Навального в Кургане

Москва, 15 сентября. Координатор штаба одиозного блогера Алексея Навального в Кургане Алексей Шварц задолжал «Тинькофф Банку» 7,5 млрд рублей.

В беседе с информационным агентством URA.RU он рассказал, что долг обнаружил после переоформления sim-карты. Об образовавшейся задолженности Шварц написал в своем микроблоге в Twitter.

«Тинькофф банк» заблокировал 7,5 млрд рублей на счету координатора штаба Навального в Кургане

 

Напомним, в августе СК РФ возбудил уголовное дело об отмывании денег так называемым «Фондом борьбы с коррупцией», основателем которого является Навальный. Следователи считают, что сотрудники и лица, «имеющие отношение» к ФБК, получили от третьих лиц порядка одного млрд рублей на финансирование организации. По версии следствия, эти средства были заведомо приобретены преступным путем. 

 

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