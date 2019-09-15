Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Прописавшего накладывать мазь на гипс пьяного врача уволили из больницы в Моздоке

49
0 Оставить комментарий

Прописавшего накладывать мазь на гипс пьяного врача уволили из больницы в Моздоке

Владикавказ, 15 сентября. Принимавшего пациентов в нетрезвом состоянии врача городской поликлиники Моздока в Северной Осетии уволили.

«Руководством министерства здравоохранения было принято решение о незамедлительном увольнении этого врача. Не смотря на все его заслуги, опыт и знания. Никто не имеет права нарушать нормы трудового законодательства», — сообщили пресс-службе Минздрава Северной Осетии в комментарии изданию «Подъем».

В Сети появилось видео, на котором видно, что мужчина еле держится на ногах и не может отвечать на вопросы адекватно. Во время приема врач прописал ребенку накладывать мазь на гипс. Мужчина, снимавший видео, попросил врача сделать «улыбочку для Минздрава», рассчитывая на его скорое увольнение.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров