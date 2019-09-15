Сирия стала опасна для ВВС Израиля из-за раскола между Тель-Авивом и Москвой — арабские СМИ

Российские истребители по крайней мере трижды перехватили израильские самолеты над территорией Сирии, вынуждая их отказаться от авиаударов по целям. Как сообщает издание Independent Arabia, российская сторона действовала жестко, предупреждая израильтян, что в случае неповиновения они будут сбиты ВКС РФ или наземными комплексами С-400.

Арабская версия британского Independent сообщила, что российские военные сорвали удары Израиля по силам САА в горах Касиюна, где находятся сирийские комплексы С-300 и наблюдательная аппаратура ПВО, а также нападение на позиции сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра и удар по САА в Латакии.

По мнению источников, именно это стало поводом для визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Сочи, в ходе которого израильский политик встретился с президентом Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу. В ходе встречи глава израильского правительства не скупился на похвалы президенту Путину, заявив, в частности, что только прямые контакты между высшими лицами России и Израиля позволили предотвратить столкновение в Сирии.

Удары ВВС Израиля по сирийской территории, по мнению Нетаньяху, идут на пользу России — по версии Тель-Авива незаконные авиаудары по территории соседней страны спасают весь мир от Ирана. Именно по проиранским силам Израиль и бьет в Сирии, утверждал Нетаньяху, «ради спасения всего человечества от угрозы». Несколько заговорившись, израильский премьер даже назвал шиитскую Исламскую республику и «Корпус стражей Исламской революции» большей опасностью для мира, чем суннитские джихадисты из группировки «Исламское государство»1.

Взаимодействие по Сирии было главной темой в ходе встреч Нетаньяху с Путиным и Шойгу — и в первую очередь израильского лидера интересовала «координация по военной линии». Смысл вполне очевиден: после того как ВВС Израиля несколько раз «принудили к миру» российские истребители, Нетаньяху хотел получить гарантии, что израильские самолеты не собьют, если они будут действовать в определенных рамках.

Нетаньяху, отмечает Independent Arabia, постарался изобразить итоги встречи как «крайне позитивные», чтобы набрать очков перед предстоящими парламентскими выборами в Израиле — однако на самом деле, утверждают информированные источники издания, встреча была провальной и теперь «Биби» проверяет все свои планы ударов по объектам проиранских сил в Сирии и Ираке.

Предположительно Путин выразил Нетаньяху свое недовольство в связи с обострением на юге Ливана, в непосредственной близости к Сирии — там противостояние между шиитской «Хезболлой» и Армией обороны Израиля привело страны на грань нового вооруженного конфликта. Путин упомянул об «атаках на государственный суверенитет Ливана», что было с явной тревогой воспринято Нетаньяху и израильскими СМИ.

Весьма вероятно, что Путин и Шойгу напомнили, что по требованию Израиля Москва добилась, чтобы Тегеран отвел свои формирования в Сирии от израильских границ — однако Тель-Авив просто продолжил авиаудары, нагнетая напряженность в наиболее мирных районах Сирии и испытывая терпение иранцев и Дамаска.

Более того, минувшим летом Израиль начал наносить удары на значительном удалении от собственных границ — беспилотники, предположительно доставленные на базы США через Азербайджан, нанесли удары по четырем опорным пунктам шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» в Ираке. Были уничтожены склады вооружения и погибли бойцы одного из ключевых союзников Дамаск и Москвы в войне против террористов запрещенного в РФ «Исламского государства», который, к тому же, готов активно содействовать для вытеснения из региона сил США.

«Источник в России заявил, что «что-то надломилось в российско-израильских отношениях», — пишет Independent Arabia, — Путин чувствует, что в вопросах Сирии и Ливана его обманывают, и не намерен это спускать «на тормозах». Он предупредил Нетаньяху, что не допустит ударов по определенным объектам в дальнейшем. Израильские источники рассказали то же самое, постаравшись «подсластить пилюлю»: разногласия, мол, имеют «тактический» характер и не являются принципиальными».

Впрочем, о настоящем «расколе» между руководством России и Израиля говорить, скорее всего, рано, считает координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков — между Москвой и Тель-Авивом сохраняется благожелательная атмосфера, которая позволяет сглаживать острые углы в отношениях.

«Исторически между Россией и Израилем всегда были разногласия по сирийскому вопросу. Самое главное из них, пожалуй, — необходимость сохранения у власти действующего руководства Сирии: Израиль всегда исходил из того, что «Асад должен уйти», — напомнил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей. В нынешних условиях, после многочисленных неприятных моментов, которые возникали из-за Сирии между РФ и Израилем, стороны пошли по пути учета прежде всего своих интересов. К задачам, которые ставит перед собой Израиль, Россия всегда подходила с пониманием, — однако Москва все более настойчиво стремится донести до Тель-Авива, что и российский взгляд должен восприниматься адекватно. В дальнейшем, как мне представляется, Путин не позволит Израилю отстаивать свою позицию за счет интересов России. Я бы не стал говорить «конфликт», но мы вполне можем представить жесткий разговор на эту тему».

Это прежде всего касается проблемных точек, отметил собеседник ФАН: если Тель-Авив считает, что где-то на сирийской земле, на каком-то объекте находятся иранские силы, это вовсе не дает оснований Израилю наносить удары в нарушение всех международных норм.

«Для этого есть другие механизмы, — подчеркнул Дмитрий Егорченков. — Не говоря уже о том, что эти объекты могут находиться в зоне прямого контроля или в зоне безопасности российских военных».

К счастью, Россия по-прежнему способна выполнять свою стабилизирующую роль, сотрудничая со всеми ключевыми акторами в Сирии, подчеркнул аналитик, и в этой роли будет очень востребована.

«Как это ни парадоксально, но и Израиль, и Иран заинтересованы в раскручивании этого конфликта. Взаимная угроза подпитывает в этих странах внутриполитическую базу действующей власти, — указал собеседник ФАН, отметив, что и ливанское, и израильское руководство заинтересовано в «политических очках», которые можно заработать на противостоянии. С другой, никто из них не заинтересован в том, чтобы ситуация скатилась к открытому конфликту. Из такого противостояния не смогут выйти окрепшими обе стороны. Если даже Израиль добьется полной военной победы — тогда пропадут основания постоянно раскручивать этот фактор угрозы, что для них тоже будет не слишком политически выгодно. Они заинтересованы в «странной войне», но не в ее переводе в «горячее» состояние».

Отметим, выборы в Кнессет — парламент Израиля — пройдут уже 17 сентября. Удержавший в апреле кресло премьера Биньямин Нетаньяху так и не смог сформировать правящую коалицию — 30 мая досрочно избранный Кнессет самораспустился, и срок действия полномочий парламента 21-го созыва стал самым коротким в истории Израиля. Интересно, что развалившие Кнессет разногласия также касаются военной политики — израильские депутаты не смогли договориться, надо ли призывать в армию ультроортодоксальных евреев, юношей, учащихся в ешивах и коллелях (религиозных школах и университетах). Для того, чтобы правящая национал-либеральная партия «Ликуд» («Консолидация») смогла победить, Нетаньяху жизненно важно показать, что Иран и «Хезболла» представляют собой угрозу для самого существования еврейского государства, и только жесткая политика Нетаньяху (способного, кроме прочего, договориться с Путиным по Сирии) способна предотвратить национальную катастрофу. Кроме того, израильский премьер пытается набрать политические очки, организовав максимально жесткое давление на Палестину.

1 Организация запрещена на территории РФ.