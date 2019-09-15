Миро спросила россиян, почему им нравится читать об умирающей Заворотнюк

Москва, 15 сентября. Скандальный блогер Елена Миро уличила россиян в любви к новостям о смертельных диагнозах и умирающих звездах.Так она отреагировала на сообщения о состоянии тяжело больной Анастасии Заворотнюк.

По ее словам, обывателям особенно нравится, когда такие диагнозы ставят красивым, известным женщинам, «слишком молодым, чтобы умереть».

«Таким, какой была Жанна Фриске. Таким, какой была Юлия Началова. Таким, какой является Анастасия Заворотнюк», — перечислила Миро в своем блоге.

При этом она указала на то, что ни Юлия Началова, ни Заворотнюк абсолютно не интересовали ни общество, ни СМИ, пока не заболели, ведь до госпитализации из их жизней невозможно было выдавить «даже самый натянутый, самый проходной информационный повод».

«В связи с этим у меня — вопрос: почему вы слетаетесь на новости о смертельных диагнозах красивых, относительно молодых и известных женщин, как мухи на мед?» — поинтересовалась блогер.

Тут же Миро уточнила, что вопрос этот задает «совершенно без издевки», а ей действительно хочется понять, какие чувства движут, людьми когда они открывают эти новости?

«Почему именно эти? Что стоит за вашим интересом? Я вас слушаю очень внимательно» — добавила она.

Не забыла блогер и о свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Но тут, по ее мнению, ничего удивительного нет, ведь «выходки Собчак обсуждаются еженедельно». По словам Миро, из Собчак получился «хороший такой клоун», и она понимает, почему имя журналистки регулярно всплывает в информационном пространстве. К слову, свадьбу Собчак и Богомолова таблоиды уже назвали «главным событием года», отмечает телеканал 360.

Что касается Заворотнюк, то по последним данным СМИ, актрисе становится все хуже. Она находится в состоянии комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Пользователи соцсетей уже успели обвинить родственников артистки в хайпе и попытках устроить шоу из ее болезни (врачи диагностировали у нее глиобластому. Этот же диагноз был поставлен Жанне Фриске. Она скончалась в 2015 году).