В Госдуме оценили роль Шойгу в покупке Турцией С-400

Анкара получила все компоненты второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщили в Минобороны Турции. Комплексы можно будет использовать уже весной следующего года.

«Сегодня завершилась поставка на авиабазу Мюртед в провинции Анкара компонентов второй батареи ЗРК С-400, начатая 27 августа», — сообщили в оборонном ведомстве Турции.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил роль министра обороны Сергея Шойгу в том, что Турция все же пошла на уступки и решила закупать С-400. По его словам, над получением Турцией российских вооружений трудились сразу несколько ведомств, усилия которых и привели к тому, что комплексы С-400 были закуплены Турцией.

«Я думаю, работа проведена всесторонняя: это и министерство обороны, и министерство иностранных дел, ведомства, которые отвечают за Рособоронэкспорт», — напоминает депутат Госдумы.

Парламентарий подчеркнул, что Анкара заняла принципиальную позицию в вопросе покупки противовоздушных комплексов, произведенных в Российской Федерации.

«Ну и, конечно, турецкую сторону не стоит снимать со счетов, ведь там проявили самостоятельность и стойкость, приняли волевое решение. Мы одинаково общаемся и с другими странами, но только Турция проявила подобного рода стойкость. Как и Индия», — напоминает он.

В заключение российский политик отметил, что к созданию С-400 приложили руку многие российские предприятия.

«Если бы не были наши комплексы настолько хороши, как и инженеры, и предприятия, которые их собирают, то их сложно было бы кому-то навязать. Если они выдерживают преимущество в цене, в уровне эксплуатации, то этот товар легче продавать», — подытожил Александр Шерин.

Ранее Сергей Шойгу рассказал о том, что Турция стала второй страной Североатлантического альянса, закупившей системы ПВО дальнего действия производства РФ. Он добавил, что интерес к российским вооружениям проявляют и другие страны.

Минувшим летом президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы продать Турции дальнобойные зенитные ракетные системы С-400, отметив, что вопрос локализации производства будет определяться готовностью турецкой промышленности.