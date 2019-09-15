Асад обсудил с делегацией РФ подготовку к саммиту Россия-Турция-Иран

Дамаск, 15 сентября. Президент Сирии Башар Асад обсудил с российской делегацией подготовку к саммиту стран-гарантов Астанинского процесса. Об этом заявили в пресс-службе политика.

Уточняется, что на повестку переговоров также была вынесена текущая ситуация в САР. Делегацию РФ на встрече возглавил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, пишет РИА Новости.

Присутствовавший на переговорах замглавы МИД РФ Сергей Вершинин подтвердил, что Москва будет продолжать работу с Дамаском по уменьшению последствий террористической войны против сирийского народа. Он также заверил, что будет продолжаться и война против террористов и очистка от боевиков всей территории страны.

27 августа президент РФ Владимир Путин подтвердил, что он посетит в середине сентября Анкару для участия в саммите Россия — Иран — Турция по урегулированию ситуации в САР.

«В середине сентября приедем в Анкару на саммит стран-гарантов Астанинского процесса — Россия, Турция и Иран — по урегулированию в Сирии», — сказал он.

Лаврентьев ранее отмечал, что на саммите поднимут гуманитарные и политические вопросы, а также обсудят ситуацию на земле.

Напомним, 13 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. По словам главы МИД РФ, арабская страна сейчас постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. При этом он отметил, что отдельные очаги напряженности все же сохраняются, но только на территориях, которые пока не перешли под контроль Сирийской арабской армии. В частности, Лавров упомянул провинцию Идлиб и восточный берег реки Евфрат.