Назван топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России

Москва, 15 сентября. Автомобильные эксперты провели анализ российского рынка в сегменте кроссоверов и назвали пять самых лучших среднеразмерных автомобилей класса SUV.

Первое место в топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России занял Volkswagen Tiguan. Модель является одной из лучших в сегменте SUV и занимает второе место по продажам в России среди автомобилей Volkswagen. Автомобиль привлекает покупателей относительно доступной ценой – 1 499 000 рублей за базовую комплектацию. Tiguan представлен в семи комплектациях с тремя вариантами двигателя: двумя бензиновыми и одним дизельным.

Второе место досталось BMW X2. Российские дилеры предлагают автомобиль в четырех комплектациях с четырьмя возможными движками. Цены на BMW X2 варьируются от 2 080 000 до 2 570 000 рублей в зависимости от комплектации.

Третье место досталось Mazda CX-5. Автомобиль известен привлекательным дизайном и отличным управлением. Кроссовер доступен в четырех комплектациях с одним из двух «атмосферников» SkyActiv-G по цене от 1 612 000 до 2 415 000 рублей.

Четвертую строчку в рейтинге занял «японец» Toyota RAV4. Пятое поколение этой модели будет доступно в России с 1 октября. Производитель предложит российским покупателям автомобили с двумя бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра на 150 и 200 лошадиных сил соответственно.

Замыкает пятерку лучших среднеразмерных кроссоверов в России Hyundai Tucson. Автомобиль доступен в России с тремя вариантами двигателей по цене от 1 499 000 до 2 269 000 рублей.

Ранее стало известно, что американский автоконцерн Ford завершает продажи автомобилей в России. С начала текущего года российские дилеры реализовали 16,8 тысячи автомобилей, что на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.