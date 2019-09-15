Саудовской Аравии потребуются недели на восстановление поставок нефти после атаки дронов

Эр-Рияд, 15 сентября. Государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться недели на восстановление поставок нефти после атак беспилотников, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Полное восстановление возможностей Саудовской Аравии по поставкам нефти после субботних атак на нефтеперерабатывающие заводы Aramco может занять «недели, а не дни», — пишет агентство.

Издание The Wall Street Journal ранее сообщило со ссылкой на саудовских чиновников, что добыча нефти будет нормализована к понедельнику. Атака дронов привела к прерыванию добычи около половины объема.

Серьезные пожары произошли на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии в субботу из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. По некоторым данным, дроны могли быть запущены повстанческими организациями из Йемена, которые неоднократно нападали на промышленные объекты в Саудовской Аравии. Йеменские повстанцы-хуситы подтвердили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.